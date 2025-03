Richard Chamberlain, der Schauspieler, der durch seine Rolle in 'Dr. Kildare' berühmt wurde und später als 'König der Miniserien' bekannt wurde, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein Pressesprecher Harlan Boll bestätigte, dass er auf Hawaii an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist. Chamberlain wäre am 31. März 91 Jahre alt geworden. Der dreifache Golden-Globe-Preisträger wurde durch seine Rolle in der Serie 'Dr. Kildare' (1961-1966) berühmt und erhielt 1963 einen Golden Globe. Als er 2021 über den Erfolg der Serie nachdachte, nannte er sie einen „wahr gewordenen Traum“. Seine Karriere blühte auch außerhalb des Fernsehens auf, mit bemerkenswerten Rollen in 'Julius Caesar' (1970), 'Die drei Musketiere' (1973) und 'Flammendes Inferno' (1974). In den 1980er Jahren festigte Chamberlain sein Vermächtnis im Fernsehen und gewann Golden Globes für 'Shōgun' (1980) und 'Die Dornenvögel' (1983). Außerdem spielte er 1988 Jason Bourne in der TV-Adaption von 'Die Bourne-Identität' und setzte die Schauspielerei bis in die 2000er Jahre fort, wo er in 'Will & Grace', 'Desperate Housewives' und 'Finding Julia' (2019) auftrat. Neben der Schauspielerei hatte er eine kurze Musikkarriere, stand in 'My Fair Lady' auf der Bühne und diente auch in der US-Armee in Korea. Chamberlain hinterlässt seinen langjährigen Lebensgefährten, Martin Rabbett. „Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln“, sagte Rabbett in einer persönlichen Botschaft.