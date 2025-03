Carl Thomas Dean, der Ehemann der Country-Musik-Legende Dolly Parton, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Parton gab sein Ableben in einer herzlichen Erklärung bekannt, in der sie ihre Dankbarkeit für die sechs Jahrzehnte der Liebe und Hingabe zum Ausdruck brachte. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber Dean verstarb in Nashville, Tennessee, wo das Paar lebte. Dean war ein sehr zurückgezogen lebender Mann, der das Rampenlicht mied und nur selten an der Seite seiner Frau bei öffentlichen Veranstaltungen auftrat. Trotz seiner Abwesenheit in der Unterhaltungswelt blieb er Parton während ihrer gesamten Karriere eine treue Stütze. Das Paar lernte sich 1964 kennen, als Parton gerade 18 Jahre alt war. Zwei Jahre später heirateten sie und bauten eine lebenslange Partnerschaft auf, die auf Liebe und gegenseitigem Respekt beruhte. Sein Einfluss floss in Partons Musik ein und inspirierte Songs wie „Jolene“ und „Forever Love“. Er erschien auch auf dem Cover ihres 1969 erschienenen Albums „My Blue Ridge Mountain Boy“. Obwohl er die Aufmerksamkeit der Medien vermied, gab Parton oft Einblicke in ihre Beziehung und erinnerte sich an seinen Humor und seine unerschütterliche Unterstützung. In einer Erklärung zum 50. Jahrestag ihrer Beziehung bezeichnete Dean ihre Liebe als den besten Teil seines Lebens. Parton bedankte sich bei ihren Fans für ihre Gebete und schloss ihre Würdigung mit einer tiefen Wertschätzung für ihre gemeinsamen Jahre.