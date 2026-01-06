Mehrere Prominente saßen auf St. Barths fest, nachdem eine US-Operation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro die FAA zur Schließung des karibischen Luftraums gezwungen hatte. Die Beeinträchtigung im Flugverkehr ereignete sich, während sich die wohlhabende Elite zu ihren alljährlichen Yachtpartys nach Neujahr auf der Insel versammelte. Laut Page Six gehörten Leonardo DiCaprio, Queen Latifah, Mike Tyson, Ming Lee Simmons, Natalie Portman und Richie Akiva zu den Gestrandeten. Während er festsaß, schaltete sich DiCaprio per Video von „jemandes Superyacht“ zur Awards-Gala des Palm Springs International Film Festival dazu. Tage zuvor war DiCaprio laut Vanity Fair an Bord von Jeff Bezos’ Superyacht fotografiert worden. Später kehrte DiCaprio nach Los Angeles zurück und besuchte die Critics Choice Awards, wo Moderatorin Chelsea Handler scherzte: „Es war wie auf der Titanic, nur schlimmer … weil Jeff Bezos auch da war.“ Laut einer Insiderquelle sitzt Portman weiterhin fest und hat „viele berufliche Verpflichtungen, die sie diese Woche noch wahrnehmen muss“, darunter die Golden Globes, wo sie für ihre Rolle in „Arco“ nominiert ist. Einige der gestrandeten Stars sollen versucht haben, per Boot nach Saint Martin oder Anguilla zu gelangen, um von den größeren Flughäfen weiter zu fliegen. Dort wurden Sie jedoch abgewiesen und zurück nach St. Barths geschickt.