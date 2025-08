Die Todesursache der Wrestling-Legende Hulk Hogan, geboren als Terry Gene Bollea, wurde eine Woche nach seinem Tod im Alter von 71 Jahren bekannt gegeben. Hogan, der in seinem Haus in Clearwater, Florida, tot aufgefunden wurde, starb am Donnerstag, dem 24. Juli, an einem akuten Myokardinfarkt, auch bekannt als Herzinfarkt. Am Tag seines Todes trafen Rettungskräfte nach einem Notruf am Tatort ein und wurden laut TMZ vor dem Wohnhaus gesehen. Die Rettungskräfte versuchten 30 Minuten lang, Hogan wiederzubeleben, bevor er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde, wo er laut einem von People erhaltenen Audio-Mitschnitt für tot erklärt wurde. Laut den medizinischen Unterlagen, die People vorliegen, litt Hogan an schweren Erkrankungen, darunter Leukämie und Vorhofflimmern, einer Störung, die zu Herzrhythmusstörungen führt. In den Wochen vor seinem Tod gab es weit verbreitete Sorgen um Hogans Gesundheit, und es kursierten Gerüchte, er liege im Koma und sei dem Tod nahe. Laut dem Bericht über die Genehmigung der Einäscherung wurde Hogans Todesursache als natürlich eingestuft, obwohl noch nicht bestätigt ist, ob er eingeäschert wird oder nicht. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)