Nach Jahrzehnten hinter Gittern können Lyle und Erik Menendez nun auf Bewährung entlassen werden, nachdem ein Richter in Los Angeles ihre lebenslangen Haftstrafen reduziert hat. Die Brüder, die 1996 für den Mord an ihren Eltern verurteilt worden waren, wurden von Richter Michael Jesic erneut zu 50 Jahren bis lebenslänglich verurteilt, nachdem sie ursprünglich zu lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt worden waren. Die Menendez-Brüder bezeichneten ihre Rehabilitierung als „erstaunlich“ und wiesen darauf hin, dass sie die volle Verantwortung für die Morde übernommen hätten. Die heute 57 und 54 Jahre alten Brüder wurden nach dem kalifornischen Gesetz für jugendliche Straftäter erneut verurteilt, das eine Bewährung nach Verbüßung der Hälfte ihrer Strafe ermöglicht. Sie bleiben bis zur Entscheidung des Bewährungsausschusses und einer möglichen Überprüfung durch den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom in Haft. Bei der Anhörung erschienen die Brüder per Videolink, äußerten tiefe Reue und entschuldigten sich bei ihrer Familie. Ihre ursprüngliche Verteidigung behauptete, sie hätten nach jahrelangem Missbrauch aus Angst gehandelt, doch die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Morde von Habgier getrieben waren.