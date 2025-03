Mehr als einen Monat nach dem schockierenden Tod von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Ackman stehen ihre Namen weiterhin auf der Liste der nicht abgeholten Nachkommen. Nach Angaben der Behörden ist es nicht ungewöhnlich, dass Leichen so lange nicht abgeholt werden. Mögliche Gründe für diese Verzögerung sind die Organisation der Beerdigungsvorbereitungen oder die Fertigstellung der Beerdigungspläne durch die Familie. Hackman hat mit seiner früheren Frau Faye Maltese drei Kinder gezeugt: die Töchter Leslie und Elizabeth Hackman und den Sohn Christopher Hackman. Hackmans Beziehung zu seinen Kindern schien angespannt zu sein, da der Schauspieler in einem früheren Interview zugab, dass er nicht viel da war, als sein ältestes Kind heranwuchs. Hackmans Tochter Lesie gab zu, dass sie trotz der engen Beziehung zu ihrem Vater und Ackman „seit ein paar Monaten nicht mehr mit ihnen gesprochen hat“. Das Ehepaar wurde im Februar 2025 zusammen mit ihrem Hund in getrennten Zimmern ihres Hauses in Santa Fe tot aufgefunden. Laut Autopsiebericht war die Todesursache bei Ackman das Hanavirus, während Hackman an einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung starb.