Diane Ladd, die gefeierte, dreifache Oscar-Nominierte, bekannt für ihre Rollen in „Alice lebt hier nicht mehr“ und „Wild at Heart“, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Ihre Tochter, Laura Dern, gab Ladds Tod bekannt und teilte mit, dass sie zu Hause in Ojai, Kalifornien, im Beisein von Dern verstorben sei. Dern beschrieb Ladd als eine „unglaubliche Heldin“ und eine „wunderbare Mutter“ und fügte hinzu: „Wir waren gesegnet, sie gehabt zu haben. Sie fliegt jetzt mit ihren Engeln.“ Ladds Durchbruch gelang ihr 1974 in Martin Scorseses Film „Alice lebt hier nicht mehr“, für den sie eine Oscar-Nominierung für ihre Darstellung einer scharfzüngigen Kellnerin erhielt. Sie spielte anschließend in „Chinatown“, „Primary Colors“, „Wild at Heart“ und „Rambling Rose“ mit und erhielt für die beiden letzteren jeweils eine weitere Oscar-Nominierungen. Ladd und Dern schrieben Geschichte als Mutter-Tochter-Oscar-Nominierte für „Rambling Rose“ und spielten bemerkenswerterweise auch gemeinsam in „Wild at Heart“. Zu Ladds Fernsehauftritten gehörten „Emergency Room“, „Touched by an Angel“ und die Sitcom „Alice“, basierend auf Scorseses Film. Scorsese erinnerte sich liebevoll an sie und sagte in einer berührenden Würdigung: „Meine Erfahrungen mit Diane gehören zu den besten. Diane war eine großartige Improvisationsschauspielerin… sie hatte alles.“ Ladd war dreimal verheiratet, unter anderem mit dem Schauspieler Bruce Dern, mit dem sie ihre Tochter Laura hatte.