Sean „Diddy“ Combs und sein Sohn Justin Combs werden von einer Frau verklagt, die behauptet, dass sie während einer von Justin arrangierten Reise nach Los Angeles 2017 unter Drogen gesetzt und gruppenvergewaltigt wurde. Die Frau, die sagt, dass sie Justin über Snapchat kennengelernt hat, behauptet, dass er sie von New Orleans aus mit dem Versprechen eines Jobs bei Remote TV durch seine und Diddys Verbindungen ausgeflogen hat. Nach ihrer Ankunft verbrachten sie einige Zeit in einem Haus in Beverly Hills, wo sie Alkohol, Marihuana, von dem sie glaubte, dass es gestreckt war, und von Justin bereitgestellte Pillen konsumierte. Später seien drei maskierte Männer gekommen und hätten sie sexuell missbraucht, während sie handlungsunfähig war. In der Klage wird Diddy beschuldigt, einer der Angreifer zu sein, unter anderem aufgrund seines Aussehens und weil Justin ihn als „Pops“ bezeichnete. Die Frau behauptet, das Jobangebot sei nie zustande gekommen und sie habe ein dauerhaftes körperliches und emotionales Trauma erlitten. Sie verklagt Diddy, Justin und Diddys Unternehmen wegen sexueller Übergriffe, geschlechtsspezifischer Gewalt und fahrlässiger Aufsicht. Diddys Anwaltsteam hat die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen und Vertrauen in die Justiz bekundet.