Die Bundesstaatsanwälte und die Verteidiger von Sean Combs schlagen unterschiedliche Zeitpläne für die Auswahl der Geschworenen vor seinem Prozess im Mai vor, bei dem es um Sexhandel und organisierte Kriminalität geht. Die Staatsanwaltschaft möchte, dass die Auswahl der Geschworenen am 21. April beginnt und die Eröffnungsplädoyers am 5. Mai gehalten werden. Sie rechnen mit einem achtwöchigen Prozess und warnen davor, dass Verzögerungen das Verfahren über den vierten Juli hinaus verlängern könnten, was die Besetzung der Geschworenen erschweren würde. „Wenn das Gericht nicht vor dem 5. Mai 2025 mit der Auswahl der Geschworenen beginnt, wird der Prozess wahrscheinlich über den 4. Juli hinaus andauern, was die Auswahl der Geschworenen unnötig erschwert“, sagte US-Bezirksrichter Arun Subramanian. Combs' Team möchte jedoch, dass die Auswahl der Geschworenen am 5. Mai beginnt und schlägt vor, dass 600 potenzielle Geschworene schriftliche Fragebögen ausfüllen. Sie argumentieren, dass ein früherer Beginn die Verteidigung aufgrund der enormen Menge an zu prüfenden Unterlagen „erheblich beeinträchtigen“ würde. Seine Anwälte schlagen den 13. Mai für die Eröffnungsplädoyers vor, was den Prozess über den 4. Juli hinaus verlängern könnte. Die Staatsanwaltschaft lehnt schriftliche Fragebögen ab, außer für grundlegende logistische Fragen. Combs, 55, soll in zwei neuen Anklageschriften angeklagt werden, die auch den Vorwurf der Erpressung enthalten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn zuvor beschuldigt, ein Opfer über einem Hotelbalkon erhängt und Drogen vertrieben zu haben. In einer neuen Anklage wird behauptet, er habe eine Angestellte durch Drohungen und Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen. Er hat sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt.