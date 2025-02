Sean „Diddy“ Combs wird beschuldigt, einen aufstrebenden Sänger im Jahr 2015 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Dies geht aus einer neuen Klage hervor, die beim Obersten Gericht des Bezirks New York eingereicht wurde. Der Kläger, der als John Doe identifiziert wurde, behauptet, der Vorfall habe sich auf einer After-Party in Los Angeles ereignet, als er 23 Jahre alt war. Doe behauptet, Combs habe ihm einen Plattenvertrag mit Bad Boy Records und Studiozeit versprochen, was ihn dazu veranlasst habe, die Party zu besuchen. Der Klage zufolge schickte Combs Doe ein mit Ciroc versetztes Getränk, woraufhin Doe sich schnell benommen fühlte und das Bewusstsein verlor. Er behauptet, dass er, während er immer wieder das Bewusstsein verlor, Zeuge von Combs und anderen wurde, die sexuelle Handlungen mit scheinbar unter Drogen stehenden Personen vornahmen. Doe behauptet, er sei aufgewacht und habe festgestellt, dass Combs ihn betatscht habe, und er glaubt, dass Combs ohne seine Zustimmung Oralverkehr an ihm vorgenommen habe. Als Doe versuchte, sich zu wehren, soll Combs damit gedroht haben, seine Musikkarriere zu ruinieren. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen und einer schwarzen Liste meldete Doe den Vorfall damals nicht. In der Klage werden auch die Firmen von Combs, Bad Boy Records und Daddy's House Recordings, genannt, die beschuldigt werden, sein Verhalten zu ermöglichen, weil sie es versäumt haben, Schutzmaßnahmen gegen sexuelles Fehlverhalten zu treffen. Combs, der alle Vorwürfe bestreitet, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft wegen Erpressung, Sexhandel und Prostitutionsdelikten, die in keinem Zusammenhang stehen. Sein Prozess ist für den 5. Mai angesetzt. In der Klage wird eine nicht näher bezifferte Entschädigung für die körperlichen und seelischen Schäden gefordert, die Doe erlitten haben soll.