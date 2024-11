Bei einem Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in Litauen kam am Montagmorgen mindestens ein Mensch ums Leben — es gab weitere Verletzte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der örtlichen Rettungskräfte stürzte das in Leipzig gestartete Frachtflugzeug neben ein Wohngebäude. Durch den Absturz brach ein Feuer aus, zwölf Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem Haus evakuiert.