„Der Hunger klopft an jede Tür“: Hilfsorganisationen warnen vor Massenhungersnot in Gaza

Die Hungersnot im Gazastreifen verschärft sich zunehmend, während die Kritik an Israel wächst. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Lage als „Horrorshow“. Die Unterernährung nehme zu „und der Hunger klopft an jede Tür“. Laut der UN wurden zudem seit Mai mehr als 1.000 Menschen in der Nähe von Ausgabestellen für humanitäre Hilfe getötet.