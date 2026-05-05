In den letzten 20 Jahren erlebte der Schauspieler und Komiker Russell Brand einen dramatischen Absturz. Mehrere schwere Anschuldigungen wurden laut, darunter Vorwürfe des emotionalen Missbrauchs, der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs. Die Anschuldigungen wurden 2023 von vier Frauen erhoben und beziehen sich auf Ereignisse zwischen 2006 und 2013. Brand hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und soll noch in diesem Jahr im Zusammenhang mit den Anschuldigungen vor Gericht erscheinen. Hier ist eine Chronologie der aufgetauchten Anschuldigungen: Im Jahr 2006, als Brand BBC-Radiomoderator und Gastgeber von „Big Brother’s Big Mouth“ war, behauptete eine Frau, er habe sie während einer dreimonatigen Beziehung sexuell missbraucht. Sie war damals 16 Jahre alt und ging noch zur Schule. Er war zu diesem Zeitpunkt 30. In einem Interview mit der Sunday Times sagte die Frau, Brand habe sie als „das Kind“ bezeichnet und sie sexuell und emotional missbraucht. Sie behauptete außerdem, Brand sei sehr kontrollierend gewesen und habe sie angewiesen, seinen Namen unter dem Namen „Carly“ in ihrem Handy zu speichern. Er habe ihr sogar Anweisungen gegeben, wie sie ihre Eltern anlügen sollte. Die Frau beschrieb die Beziehung als „isolierend“. Eine weitere Ex-Freundin, Jordan Martin, gab an, Brand habe sie während ihrer sechsmonatigen Beziehung im Jahr 2007 sexuell missbraucht und sie körperlich und seelisch misshandelt. Martin erhob diese Vorwürfe in einem 2014 erschienenen Buch und behauptete, Brand habe sie in einem Hotel in Manchester angegriffen, kurz nachdem er herausgefunden hatte, dass sie mit ihrem Ex-Freund gesprochen hatte. Eine weitere Frau meldete sich mit Vorwürfen gegen Brand, die bis ins Jahr 2012 zurückreichen. Sie gab an, Brand habe sie im Juli desselben Jahres in seinem Haus in Los Angeles sexuell missbraucht. Sie erzählte der Sunday Times, Brand habe sie vergewaltigt, nachdem sie sich geweigert hatte, mit einem seiner „Freunde“ sexuelle Handlungen vorzunehmen. Anschließend habe er kurz die Tür blockiert, um sie am Gehen zu hindern. Nach dem Vorfall entschuldigte sich Brand in mehreren SMS bei ihr für das Geschehene und bezeichnete sein Verhalten als „verrückt und egoistisch“. Eine vierte Frau, die Brand bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt hatte und später mit ihm zusammenarbeitete, behauptet, er habe sie in seinem Haus in Los Angeles sexuell belästigt. Die Frau berichtete der Sunday Times, Brand habe versucht, sie zu küssen und ihr gewaltsam die Kleidung vom Leib zu reißen, während sie ihn anschrie, er solle aufhören. Sie gab an, Brand habe sie anschließend angeschrien und ihr gesagt, sie sei gefeuert. Laut der Frau drohte Brand ihr später mit rechtlichen Schritten, falls sie die Anschuldigungen öffentlich machen würde. Die Anschuldigungen wurden 2023 im Rahmen einer gemeinsamen Recherche der Sunday Times, der Times und von Channel 4 öffentlich gemacht. Brand erklärte dazu: „Inmitten dieser langen Liste erstaunlicher, geradezu barocker Angriffe befinden sich einige sehr schwerwiegende Anschuldigungen, die ich entschieden zurückweise.“ In einem kürzlichen Auftritt in der „Megyn Kelly Show“ gab Brand zu, im Alter von 30 Jahren Sex mit einer 16-Jährigen gehabt zu haben, und sagte: „Die einfache Wahrheit ist… das Schutzalter liegt bei 16 Jahren.“