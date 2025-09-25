📜 1066: Stamford Bridge – ein letzter Sieg vor der Eroberung. 🌊 1493: Kolumbus sticht erneut in See – mit Blick über den Horizont. ✝️ 1555: Der Augsburger Religionsfriede – Glaube erlaubt, Einheit zerreißt. 🇺🇸 1789: Die Bill of Rights – zehn Artikel für Freiheit und Verantwortung. 🇦🇹 Und in Österreich? 1945: Renner wird auch im Westen anerkannt – Zusammenarbeit beginnt. 1957: Kasperl und Pezi flimmern erstmals über die Bildschirme – Kindheit in Schwarz-Weiß, mit bunten Stimmen. 1960: Seibersdorf strahlt – ein Forschungsreaktor als Symbol für Fortschritt und Hoffnung. Der 25. September ist kein lauter Feiertag. Aber er ist ein Tag, der sich erinnert. Ein Tag, der zeigt: Wandel beginnt oft im Stillen. Und manchmal reicht ein Kasperl, um ein ganzes Land zum Lächeln zu bringen. 🎭🇦🇹 #TV21Austria #25September #KasperlUndPezi #ÖsterreichischeGeschichte #WandelImStillen #Seibersdorf #Renner1945 #BillOfRights #StamfordBridge