Jay North, der in der gleichnamigen Sitcom aus den 1960er Jahren die Rolle des 'Dennis (Dennis the Menace)' spielte, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. North starb in seinem Haus in Lake Butler in Florida, nachdem er jahrelang gegen Dickdarmkrebs gekämpft hatte, wie seine 'Dennis'-Kollegin Jeannie Russell gegenüber The Hollywood Reporter erklärte. Seine Freundin Laurie Jacobsen bestätigte die Nachricht später in einem Facebook-Post, in dem es hieß, er sei „friedlich zu Hause“ gestorben. "Wie viele seiner Fans wissen, hatte er einen schwierigen Weg in Hollywood und danach... aber er ließ nicht zu, dass dies sein Leben bestimmte; er hatte ein Herz so groß wie ein Berg und liebte seine Freunde zutiefst. Er rief uns häufig an und beendete jedes Gespräch mit „Ich liebe euch von ganzem Herzen“. Und wir haben ihn von ganzem Herzen geliebt", schrieb Jacobsen in dem Beitrag. Im Alter von nur sechs Jahren wurde North für die Sitcom der 1960er Jahre gecastet, in der Dennis Mitchell seine schelmischen Eskapaden verfolgte, sehr zur Verachtung seines Nachbarn, George Wilson. Die Serie, die auf dem Comicstrip von Hank Ketcham basiert, wurde 1963 nach nur drei Jahren eingestellt, woraufhin North Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden. In einem Interview mit der Los Angeles Daily News aus dem Jahr 1993 sprach North über seine Schwierigkeiten nach dem Ende der Serie und gab zu, dass sein Erfolg ihn eine glückliche Kindheit gekostet hatte. North war gerade vier Jahre alt, als sein Vater ihn und seine Mutter Dorothy, die als Sekretärin für die American Federation of Television and Radio Artists arbeitete, verließ. Als Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter wurde North oft von seiner Tante und seinem Onkel betreut, die ihn körperlich und seelisch misshandelten, so North gegenüber Los Angeles Daily News. Bevor er in 'Dennis' mitspielte, trat North in der Kinderfernsehsendung 'USA Cartoon Express' auf, wo er von der Talentagentin Hazel MacMillan entdeckt wurde. MacMillan vermittelte ihm Rollen in den Serien 'Gesucht: Tot oder lebendig' und '77 Sunset Strip', bevor er schließlich als Dennis Mitchell besetzt wurde. Nach seinem Abschluss an der Rexford Senior High School in Beverly Hills arbeitete er als Synchronsprecher in den US- amerikanischen Kinderfernsehserien 'The Banana Split Adventure Hour' und 'The Pebbles and Bamm-Bamm Show'. Später spielte er die Hauptrolle in dem Thriller 'Tödlicher Wahn' (1974), bevor er kurz in der US Navy diente. North zog nach Lake Butler, wo er mit seiner dritten Frau, Cindy Hackney, lebte und als Strafvollzugsbeamter für das Florida Department of Corrections arbeitete.