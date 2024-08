In genau 5 Tagen dürfen wir schon den Monat September begrüßen. Und damit startet auch die diesjährige Karpfensaison in der Region! Rund 8.000 Landwirte in Bayern fiebern darauf schon seit Wochen hin – auch Simon Jakob aus Mühlhausen. Doch der Start in die Saison wird heuer anders als erhofft.