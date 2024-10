Die Nase läuft, der Hals schmerzt – aktuell klagen viele Deutsche über eine Erkältung. Mit dem Herbst nehmen auch wieder Atemwegserkrankungen zu. Vor circa zwei Wochen ist im Abwasser ein Anstieg der Corona-Viren in ganz Deutschland nachgewiesen worden. Auch in Nürnberg steigen wieder die Krankheitsfälle. In den Arztpraxen herrscht Hochbetrieb.