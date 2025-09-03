Cardi B, geboren als Belcalis Marlenis Almánzar, verließ das Gericht als Siegerin, nachdem eine Jury sie in einer Zivilklage in Höhe von 24 Millionen Dollar, die von der Sicherheitsbeamtin Emani Ellis angestrengt worden war, für nicht haftbar befunden hatte. Der Fall ging auf eine Auseinandersetzung vor einer Frauenarztpraxis im Jahr 2018 zurück, bei der Ellis behauptete, Almánzar habe sie angespuckt und ihr an der Nase gekratzt. Eine 12-köpfige Jury des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles beriet weniger als eine Stunde, bevor sie einstimmig zugunsten der Rapperin entschied. Im Zeugenstand bestritt Almánzar, Ellis berührt zu haben, gab jedoch zu, sie beschimpft zu haben, als diese versuchte, sie mit ihrem Handy zu filmen. Zu diesem Zeitpunkt war Cardi mit ihrem ersten Kind, Kulture, schwanger. „In diesem Moment, wenn man schwanger ist, ist man sehr eingeschränkt ... Ich war schwanger. Ich konnte mich nicht schützen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Sie ist doppelt so groß wie ich“, sagte Almánzar. Almánzar räumte ein, dass die beiden sich gestritten und sich Brust an Brust gegenüberstanden, wies jedoch Ellis' Behauptungen bezüglich einer Körperverletzung zurück. Nach dem Urteil sagte sie zu Reportern: „Ich habe diese Frau nicht angefasst, ich habe meine Hände nicht an dieses Mädchen gelegt“, und fügte hinzu, dass sie eine Gegenklage einreichen würde, sollte sie jemals wieder Ziel einer „leichtfertigen Klage“ werden. Almánzar warf außerdem wütend einen Marker nach einem Reporter vor dem Gerichtsgebäude, als sie zu Gerüchten über eine mögliche Schwangerschaft befragt wurde. Cardi und der Rapper Offset, die mittlerweile getrennt leben, haben drei gemeinsame Kinder: Kulture (7), Wave (3) und Blossom (fast 1).