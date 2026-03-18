Am 23. März kommt es zu Einschränkungen bei Apotheken. Viele Betriebe beteiligen sich an einem Bundesweiten Protesttag und bleiben geschlossen. Ein besonders starkes Zeichen setzt der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Hier machen 23 von 24 Apotheken mit. Auch in anderen mittelfränkischen Regionen wie Ansbach werden Einschränkungen erwartet. Da es sich nicht um einen Streik handelt, entscheidet jede Apotheke individuell über eine Schließung. Die Versorgung im Notfall bleibt über Notdienste gesichert. Patientinnen und Patienten wird empfohlen, Rezepte möglichst bereits am Vortag einzulösen.