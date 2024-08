Brjansk: Russland will Eindringen der Ukraine in Kursk-Nachbarregion verhindert haben

Russland hat nach eigenen Angaben ein Eindringen ukrainischer Streitkräfte in die an Kursk grenzende russische Grenzregion Brjansk verhindert. Das Eindringen der „ukrainischen Aufklärungs-Sabotage-Gruppe“ sei von Kräften des russischen Geheimdiensts FSB sowie von Einheiten der russischen Armee verhindert worden, erklärte der Gouverneur von Brjansk Alexander Bogomaz am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. „Der Feind wurde durch Schüsse getroffen“, hieß es weiter. Die Lage sei mittlerweile „unter Kontrolle“. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Seitens der Ukraine lag zum Geschehen in Brjansk zunächst keine Stellungnahme vor. Derweil gingen die Kampfhandlungen am Mittwoch nach Angaben beider Kriegsparteien sowohl in der westrussischen Region Kursk als auch im ostukrainischen Donbass weiter.