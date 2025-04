Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand ist nach Angaben der Metropolitan Police wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung über einen Zeitraum von sechs Jahren angeklagt worden. Dem 49-Jährigen werden eine Vergewaltigung, eine unsittliche Körperverletzung, eine Vergewaltigung durch den Mund und zwei sexuelle Nötigungen vorgeworfen. Nach Angaben der britischen Polizei muss sich Brand in Bezug auf vier Frauen verantworten, wobei sich die Vorfälle zwischen 1999 und 2005 ereigneten. Brand wurde mehrmals von der Polizei zu den Vorwürfen befragt, die durch eine gemeinsame Untersuchung führender britischer Zeitungen und des Senders Channel 4 im Jahr 2023 ausgelöst wurden, die er allesamt bestritt. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Russell Brand unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und unsittlicher Körperverletzung angeklagt werden sollte. Diese beziehen sich auf gemeldete, nicht zurückliegende Straftaten zwischen 1999 und 2005, an denen vier Frauen beteiligt waren. Die Frauen, die Anzeige erstattet haben, werden weiterhin von speziell geschulten Beamten unterstützt", sagte Oberstaatsanwalt Jaswant Narwal. Narwal forderte die Menschen außerdem auf, keine Informationen online zu melden, zu kommentieren oder weiterzugeben, die sich auf das Verfahren auswirken könnten, und betonte das Recht von Brand auf einen fairen Prozess, der für Mai 2025 angesetzt ist. Brand begann seine Karriere als Stand-up-Comedian, bevor er sich als Schauspieler etablierte und in jüngster Zeit seine Stimme als sozialer Kommentator in den Online-Diskurs einbrachte. Brand hatte mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und hat in Interviews zugegeben, „sehr, sehr promiskuitiv“ gewesen zu sein, bevor er 2003 nüchtern wurde.