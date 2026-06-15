In der Nürnberger Innenstadt beginnt der nächste Bauabschnitt zur Umgestaltung der Breiten Gasse früher als vorgesehen. Die Arbeiten an der Färberstraße haben schon heute gestartet. Grund dafür sind die laufenden Bauarbeiten am ehemaligen Schuh-Leiser-Gebäude. Durch die vorgezogene Umsetzung sollen zusätzliche Eingriffe zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden. Bis zur Winterpause 2026 wird zunächst die südliche Straßenseite erneuert. Ab Frühjahr 2027 folgen die Arbeiten auf der Nordseite. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist für Ende Juli 2027 geplant. Mit der Umgestaltung will die Stadt die Breite Gasse als zentrale Einkaufsstraße der Altstadt attraktiver machen. Neben neuen Aufenthaltsbereichen und einem erneuerten Straßenbelag spielt auch die Begrünung eine wichtige Rolle. Für Einschränkungen sorgt ab Ende August eine rund sechswöchige Vollsperrung der Färberstraße zwischen Frauen- und Brunnengasse.