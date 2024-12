Kurz vor dem Fest: Feuerwehr informiert über Gefahren durch brennende Weihnachtsbäume Auf ihrem Trainingsgelände führte die Feuerwehr Hamburg eindrucksvoll vor Augen, wie schnell ein brennender Weihnachtsbaum oder ein Adventsgesteck zur Gefahr werden kann und appelliert noch einmal anschaulich keine Wachskerzen zu verwenden. Dabei gilt Grundsätzlich: Je trockener und älter der Baum, des schneller kann er brennen. Die Beamten des Trainingszentrums der Feuerwehr Hamburg und Lehrgangsteilnehmer bauten zur Vorführung extra ein Wohnzimmer in einen Überseecontainer samt Weihnachtsbaum. Schon kurze Zeit, nach dem Anzünden des Baumes standen bereits die Coach und der Wohnzimmertisch in Flammen. Dichter schwarzer Brandrauch drang aus dem fiktiven Wohnraum. Das Löschen mit einem Wassereimer oder einem haushaltsüblichen Kleinlöscher, zu diesem Zeitpunkt bereits unmöglich, wie der Test simulierte. "In der Entstehung des Feuers ist es durchaus möglich den Brand mit einem Eimer Wasser abzulöschen, sollte sich der Brand ausdehnen, unbedingt die Feuerwehr unter 112 rufen", rät Philipp Baumann, Pressesprecher der Feuerwehr am Rande der Aktion. Alte Menschen und Kinder sollten schnell aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, möglichst ins Freie. "Ein Zimmerbrand entsteht innerhalb kürzester Zeit, es entstehen Temperaturen bis zu 1400 Grand Celsius. Spätestens wenn sich der Raum mit Rauch füllt, sollte man kriechend oder in gebückter Haltung den Raum verlassen und keine eigenen Löschversuche mehr unternehmen", so der Pressesprecher.