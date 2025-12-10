In Nürnberg bestehen für das Silvesterfest 2025 erneut Feuerwerksverbotszonen. Diese werden dieses Jahr ausgeweitet um die Bereiche hinter den Fleischbänken (Feuerzangenbowle) und dem Jakobsplatz. Die bisherigen Verbotszonen rund um die Burg sowie der Innenstadt-Hauptachse von Lorenzkirche bis Burg inkl. Hauptmarkt, Königstraße, Museums- und Fleischbrücke bleiben weiterhin bestehen. Grund für die Ausweitung ist, dass trotz großer Menschenansammlungen, Marktständen und Kirchen es in Bereichen der Innenstadt dennoch zu Feuerwerksabschüssen gekommen ist. Das Einhalten der Regelung wird von der Polizei stark kontrolliert werden – Verstöße können mit Geldbußen bis zu 1000 € bestraft werden.