Am Freitag, 6. Februar 2026, habt ihr in Strasshof an der Nordbahn wieder die Chance, Leben zu retten! 🩸 Im Haus der Begegnung könnt ihr von 14:00–15:30 Uhr und 16:30–19:00 Uhr Blut spenden. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden jede Woche rund 2.700 Spender:innen gebraucht. Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt – bei Unfällen, Geburten oder schweren Erkrankungen. Da Blut nur 42 Tage haltbar ist und aktuell nur etwa 3,59 % regelmäßig spenden, zählt jede einzelne Spende. Bürgermeister Ludwig Deltl ruft die Bevölkerung auf, mitzuhelfen und für den guten Zweck die Ärmel hochzukrempeln. Infos: www.blut.at oder 0800 190 190 Spenden können Personen zwischen 18 und 70 Jahren mit amtlichem Lichtbildausweis.