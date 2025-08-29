Während einer Streifenfahrt bei Blumberg bemerken Polizisten einen Transporter mit falschen Kennzeichen. Der Fahrer missachtet die Aufforderung der Beamten anzuhalten und flüchtet. Kurz darauf kommt der 21-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab, überfährt einen Straßengraben und prallt gegen einen Baum. Der verfolgende Streifenwagen kommt bei dem Versuch auszuweichen ebenfalls von der Straße ab und streift einen Baum. Der Fahrer, seine Beifahrerin und ein Polizist werden verletzt.