Blondie hat bekannt gegeben, dass der langjährige Schlagzeuger der Band, Clem Burke, im Alter von 70 Jahren nach einem Kampf mit Krebs verstorben ist. „Clem war nicht nur ein Schlagzeuger, er war der Herzschlag von Blondie… Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für die Musik waren unübertroffen, und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich“, so die Band in einem Statement. Burke, der sich selbst als „Rock'n'Roll-Überlebenskünstler“ bezeichnete, begann mit 14 Jahren zu trommeln und schloss sich Blondie in den 1970er Jahren an, nachdem er auf eine Anzeige für einen „Freak Energy“-Drummer geantwortet hatte. Sein kraftvolles, schnelles Schlagzeugspiel wurde zu einem bestimmenden Teil des Sounds der Band, insbesondere bei Hits wie 'Dreaming'. Blondie wurde in der pulsierenden New Yorker Punkszene gegründet und erlangte neben Bands wie den Ramones und Talking Heads Berühmtheit. Die Band hatte acht Top-40-Hits, darunter vier Nummer-1-Hits: 'Heart of Glass', 'Call Me', 'The Tide Is High' und 'Rapture', die erste Single mit Rap-Elementen, die die Charts anführte. Burke und seine Bandkollegen wurden 2006 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, nachdem sie über 42 Millionen Platten verkauft hatten. Im Jahr 2022 brachten sie eine Box mit dem Titel 'Blondie: Against the Odd's' heraus, die seltene Aufnahmen aus ihren Anfangsjahren enthält. Die Hall of Fame würdigte Burke als „vielseitigen und unverwechselbaren Schlagzeuger“, der sowohl Präzision als auch Punkrock-Power bot.