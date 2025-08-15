Im Prozess gegen die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette Block House, Christina Block, sollen am Freitag die Angeklagten vernommen werden. Insgesamt gibt es sieben Angeklagte. Alle bestreiten die Vorwürfe. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben haben. Diese wurden laut Anklage in der Silvesternacht 2023/2024 von mehreren Männern gewaltsam ihrem in Dänemark lebenden Vater entrissen und nach Deutschland gebracht.