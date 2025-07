Die Klage von Blake Lively gegen Justin Baldoni hat einen Rückschlag erlitten, da ein Hauptangeklagter, Jed Wallace, aus dem Verfahren entlassen wurde. Wallace, ein PR-Spezialist, wurde beschuldigt, Baldoni dabei geholfen zu haben, eine Hetzkampagne gegen Lively zu führen. Richter Lewis Liman entschied, dass Wallace und seine Firma Street Relations in New York nicht verklagt werden können, da sie nicht zuständig seien. „Dem Gericht fehlt die persönliche Zuständigkeit“, schrieb der Richter und stellte fest, dass Wallace in Texas ansässig ist und nicht wissentlich in New York gehandelt hat. Lively müsste ihre Klage an einem anderen Gericht neu einreichen oder abändern, um Wallace weiter zu verfolgen. Livelys Team hat sich nicht geäußert, aber ihre ursprünglich für den 17. Juli angesetzte Zeugenaussage wurde als Reaktion auf das Urteil auf den 31. Juli verschoben. Die Schauspielerin beschuldigte Wallace, eine „digitale Armee“ aufgestellt zu haben, um negative Inhalte über sie im Internet zu verbreiten, nachdem er von Baldonis PR-Team angeheuert worden war. Wallace reichte im Februar seine eigene Verleumdungsklage ein und behauptete, Livelys ursprüngliche Anschuldigungen hätten seinen Ruf und sein Geschäft geschädigt. Lively verklagte Baldoni ursprünglich im Dezember 2024 und beschuldigte ihn der sexuellen Belästigung und der Vergeltung während der Dreharbeiten zu „Nur noch ein einziges Mal“.