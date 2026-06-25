Am Mittwoch hat die Verteidigung die Hauptermittlerin der Hamburger Polizei zu ihrem ersten Besuch bei der angeklagten Mutter nach der Entführung befragt. Laut der Zeugin habe sie bei dem Termin am 3. Januar 2024 keine Hinweise gehabt, dass die Kinder nicht an diesem Ort sein wollen. Am Rande einer Vernehmung habe die Tochter jedoch mal gesagt: „Ich dachte, Du glaubst mir sowieso nicht“. Das Kind habe der Aussage nach angegeben, schon vorher andere um Hilfe gebeten zu haben – aber niemand habe etwas getan.