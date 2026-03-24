Ein Zivilgericht in Kalifornien hat Bill Cosby für schuldig befunden, die ehemalige Kellnerin Donna Motsinger 1972 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Jury sprach Motsinger insgesamt 59,25 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu – ein Urteil, das trotz Cosbys anhaltender finanzieller Schwierigkeiten erging. Die Entscheidung, die nach dreitägigen Beratungen fiel, schadet dem Ruf des 88-jährigen Entertainers weiter, der bereits von Dutzenden Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde. Cosbys einzige Verurteilung wegen sexueller Nötigung wurde 2021 aus verfahrenstechnischen Gründen aufgehoben, nachdem er drei Jahre im Gefängnis verbracht hatte. In ihrer Aussage gab Motsinger an, Cosby habe sich während ihrer Arbeit im „The Trident“ in Sausalito, Kalifornien, mit ihr angefreundet und sie zu einer Stand-up-Comedy-Aufzeichnung in der Nähe eingeladen. Motsinger behauptete, Cosby habe ihr daraufhin Wein und eine Pille gegeben, sie bewusstlos gemacht und sie anschließend sexuell missbraucht. Cosby sagte im Prozess nicht aus, und die Jury folgte Motsingers Darstellung des Vorfalls. Nach dem Urteil erklärte seine Anwältin Jennifer Bonjean: „Ich war natürlich enttäuscht von der Entscheidung, aber wir sind überzeugt, dass wir gute Erfolgsaussichten für eine Berufung haben und werden diese auch verfolgen.“ In einer Stellungnahme sagte Motsinger, es habe „54 Jahre gedauert, bis ich Gerechtigkeit erfahren habe“, und fügte hinzu, es sei ihr wichtig, „dass man mir glaubt und er in irgendeiner Weise für das, was er mir angetan hat, zur Rechenschaft gezogen wird.“