Pamela Bach, die durch ihre Rolle in „Baywatch“ bekannt gewordene Schauspielerin und ehemalige Ehefrau von David Hasselhoff, ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Bach wurde am 5. März tot in ihrem Haus aufgefunden. Das Los Angeles County Medical Examiner's Office bestätigte ihren Tod und stellte ihn als Selbstmord dar. Die in Tulsa, Oklahoma, geborene Bach begann im Alter von 9 Jahren aufzutreten und ging später einer professionellen Schauspielerei nach. Sie spielte Kaye Morgan in „Baywatch“ und trat auch in „Knight Rider“, „The Young and the Restless“, „Cheers“, „The Fall Guy“ und „Sirens“ auf. Bach heiratete Hasselhoff 1989 nach dessen Scheidung von Catherine Hickland. Sie bekamen zwei Töchter, Taylor und Hayley, bevor sie sich 2006 scheiden ließen. Während ihrer Trennung beschuldigte Bach Hasselhoff der häuslichen Gewalt. Im Jahr 2018 heiratete Hasselhoff Hayley Roberts. „Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit zuteil wird, bitten aber um Privatsphäre, während wir trauern und diese schwierige Zeit durchstehen“, so Hasselhoff. In seiner Autobiografie verriet Hasselhoff, dass er Bach zum ersten Mal am Set von 'Knight Rider' kennenlernte und sich 1988 nach der Trennung von seiner ersten Frau wieder mit ihr traf. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell und führte im darauffolgenden Jahr zu ihrer Heirat. In ihrem letzten Instagram-Post am Neujahrstag sagte Bach, sie freue sich auf das Jahr 2025 und darauf, ihre Enkelin London wachsen zu sehen, und nannte ihr Lächeln „den größten Segen“.