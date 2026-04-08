Auf der Strecke zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Ansbach beziehungsweise Crailsheim kommt es ab dem 17. April zu Einschränkungen. Wie die DB Regio Bayern mitgeteilt hat, fahren die Züge der S4 bis zum 9. Juli nur im Stundentakt, zudem fallen einzelne Halte aus. Grund sind Bauarbeiten, teilweise wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wichtig: In den Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Reisende sollen sich vor der Fahrt online über aktuelle Verbindungen informieren, die Fahrplanänderungen sind bereits verfügbar.