Auf der Bundesstraße 464 bei Weil im Schönbuch ereignet sich am Donnerstagabend ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei werden zwei Personen schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war eine 27-jährige Fahrerin eines VW Multivan gegen 17.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte sie nach Angaben der Polizei zunächst mit dem entgegenkommenden Hyundai. Drei weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Die Fahrerin des VW Multivan sowie der Fahrer des Hyundai wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.