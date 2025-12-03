Ein Autofriedhof in der Schweiz. Ein Sammelsurium von Fahrzeug-Kulturgut. Seit mehr als 70 Jahren dient das Areal der Familie Messerli als Parkplatz fahruntüchtiger Karossen. Jetzt muss das Gelände geräumt werden, denn das Ordnungsamt befürchtet Umweltschäden. Aus diesem Grund findet eine Versteigerung statt, bei der etwa 800 Schrottautos unter den Hammer kommen sollen. GRIP ist dabei, wenn die automobilen Schrottschätze den Besitzer wechseln.