Am Dienstag ist auf der A8 am Albaufstieg bei Wiesensteig ein Auto aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und gegen eine Straßenbegrenzung geprallt. Das Fahrzeug blieb auf der linken Spur liegen, weshalb die Autobahn in Richtung München für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden musste. Die Feuerwehr nahm Betriebsstoffe auf und versorgte den verletzten Fahrer, der anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.