Dr. Salvador Plasencia hat sich im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers Matthew Perry im Jahr 2023 durch eine Überdosis Ketamin in vier Fällen schuldig bekannt. Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 40 Jahren vor. Es wird erwartet, dass er sich in den kommenden Wochen offiziell vor Gericht schuldig bekennt. Plasencia, 43, wurde zusammen mit Jasveen Sangha, der so genannten „Ketamin-Königin“ von Nord-Hollywood, verhaftet. Beide wurden in einer Anklageschrift in 18 Punkten als Hauptangeklagte genannt. Drei weitere Angeklagte, Perrys Assistent Kenneth Iwamasa, Dr. Mark Chavez und Erik Fleming, hatten sich im Gegenzug für ihre Kooperation und ihre Aussagen auf einen Vergleich eingelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft Plasencia vor, Perry Ketamin verkauft zu haben, obwohl er wusste, dass er „außer Kontrolle geriet“, und nannte ihn bei der Anklageerhebung im vergangenen Jahr einen „Straßendealer“. Perry starb am 28. Oktober 2023 an den „akuten Auswirkungen von Ketamin“. Er wurde mit dem Gesicht nach unten in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Die Behörden behaupten, dass Perry im Jahr 2023 eine Ketaminabhängigkeit entwickelte, als er sich wegen Depressionen und Angstzuständen in einer örtlichen Klinik behandeln ließ, die ihn später absetzte. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Plasencia und Chavez hätten Perry 20 Ampullen für 55.000 Dollar verkauft. Chavez kaufte angeblich jede Ampulle für etwa 12 Dollar, stellte Perry aber 2.000 Dollar in Rechnung. Plasencia soll Perry zu Hause eine Injektion verabreicht und die Ampullen seinem Assistenten zur Verfügung gestellt haben, obwohl dieser keine medizinische Ausbildung hatte.