Bei Regenfällen am Montagabend ist es auf der A8 zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei ist eine 33-Jährige gegen 20:30 Uhr mit ihrem Auto von Ulm in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim Teck-West und Wendlingen sei sie mit ihrem Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Alle vier Insassen wurden in umliegende Kliniken gebracht.