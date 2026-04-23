Im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten wurde das Urteil am Amtsgericht Esslingen gesprochen. Die Vorsitzende Richterin hat den 55-jährigen Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Gas- und Bremspedal vertauschte. Ein anschließender, weiterer Fahrfehler habe zur Kollision mit den späteren Opfern geführt. Die Bewährungsdauer wurde auf drei Jahre festgesetzt. Die Fahrerlaubnis bleibt drei Jahre eingezogen. Zudem wurde den Eltern der getöteten Frau und ihrem Ehemann jeweils 20 000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.