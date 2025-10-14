Die Schauspieler Alec und Stephen Baldwin waren in einen Autounfall in East Hampton, New York, verwickelt. Verletzt wurde niemand, und beide Brüder haben bestätigt, dass es ihnen gut geht. Fotos zeigten die Baldwins, wie sie von einem beschädigten Range Rover weggingen. Alec teilte später ein Video auf Instagram, das bestätigte, dass er das Fahrzeug seiner Frau Hilaria fuhr. „Heute Morgen hatte ich einen Autounfall“, sagte Alec. „Der Typ hat mich in einem großen Müllwagen – ich meine, einem Müllwagen so groß wie ein Wal – geschnitten. Um ihm auszuweichen, bin ich gegen einen Baum gefahren.“ Er ergänzte: „Ich bin gegen einen fetten Baum gekracht und habe mein Auto geschrottet – das Auto meiner Frau“, und sagte, dass er sich „schlecht“ deswegen fühle. Alec bedankte sich bei der örtlichen Polizei und bestätigte, dass es ihm und seinem Bruder „gut“ gehe, bevor er ein scherzhaftes Handzeichen machte, und erzählte, dass er nun zu seiner Frau und den Kindern nach Kalifornien fahren wolle. Ein Sprecher von Stephen sagte gegenüber dem Rolling Stone: „Stephen geht es gut und er ist dankbar, dass niemand verletzt wurde [...] er und Alec sind beide wohlauf und in Sicherheit.“ Tage vor dem Unfall hatten die Brüder am Hamptons International Film Festival teilgenommen, um Stephens Podcast „One Bad Movie“ zu bewerben.