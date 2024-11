Wie soll der Verkehr in Zukunft aussehen? Und welche Rolle wird dabei der Radverkehr spielen? Um sich gezielter mit diesen Themen auseinanderzusetzen, will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club bei seiner Bundeshauptversammlung am Wochenende in Nürnberg die Gründung einer Jugendorganisation möglich machen.