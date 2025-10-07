Am 7. Oktober 2023 dringen Kämpfer der radikalislamischen Hamas und anderer militanter Gruppen vom Gazastreifen aus nach Israel ein und verüben ein Blutbad. Sie überfallen Dörfer, ein Musikfestival und mehrere Kibbuzim und töten mehr als 1200 Menschen. Der Tag geht als "Schwarzer Schabbat" in die israelische Geschichte ein. FILE OF Hamas deadly attack on October 7 REFILING AHEAD OF FIRST ANNIVERSARY OF THE OCTOBER 7th ATTACKS AND RESULTING WAR