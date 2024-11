Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Berlin an den Fall der Mauer vor 35 Jahren erinnert. An der Gedenkstätte Bernauer Straße nahm er mit weiteren Politikern von Bund und Ländern an der zentralen Gedenkzeremonie teil. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte in einer Videobotschaft den Mauerfall als "Sieg der Freiheit".