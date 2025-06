Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag in Sindelfingen. Wie die Polizei mitteilt, kracht ein 37-jährige Fahrerin in die Schaufensterscheib eines Bestattungshaus. Die beiden Insassen des VW, sowie die Personen die sich zum Zeitpunkt des Unfall in dem dahinter liegenden Büro befanden, kamen mit dem Schrecken davon.