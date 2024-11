Die verheerenden Überschwemmungen in der spanischen Provinz Valencia haben wichtige Bahnstrecken zerstört. Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Am Samstag protestierten Zehntausende in Valencia gegen die Notfallmaßnahmen der Regionalregierung. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf 220. Fast 100 Personen werden vermisst.