Und wir schauen jetzt an die Grenze von Mittelfranken, nach Reckenstetten. Der größere Teil von Reckenstetten gehört zu Mittelfranken, der andere ist schon in der Oberpfalz. Ein Ort mit zwei Landkreisen und einer neu ausgebauten Staatsstraße. Die führt ins Mittelfränkische Allersberg. Ab heute kann sie befahren werden. Von Reckenstetten nach Allersberg und umgekehrt in 3,2 Kilometern? Das geht jetzt wieder. Zwei Jahre hat der Ausbau der Staatsstraße 2237 gedauert. Heute wurde sie für den Verkehr freigegeben.