Stuttgart Surge vs. Raiders Tirol live am 11.08.2024

Am Sonntag, den 11.08.2024, um 12:45 Uhr treffen die Stuttgart Surge auf die Raiders Tirol im GAZI-Stadion auf der Waldau in Stuttgart. Der Kickoff des regular Season Game der Woche 12 in der European League of Football (ELF) ist für 13:00 Uhr geplant. Der Stream startet um 12:45 Uhr.