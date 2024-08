Frankfurt Galaxy vs. Wroclaw Panthers live am 18.08.2024

Am Sonntag, den 18.08.2024, um 12:45 Uhr treffen die Frankfurt Galaxy auf Wroclaw Panthers im Stadion Olimpijski Wroclaw in Breslau. Der Kickoff des regular Season Game der Woche 13 in der European League of Football (ELF) ist für 13:00 Uhr geplant. Der Stream startet bereits um 12:45 Uhr.