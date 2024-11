Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest bei Eintracht Frankfurt II unentschieden gespielt. Das Spiel im Ahorn Camp Sportpark endete torlos. Die Blauen vergaben am Ende gute Chancen.











Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga Südwest im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt II nur zu einen torlosen Unentschieden gekommen. Nach zwei Siegen in Serie, wollten die Blauen in Hessen nachlegen - doch daraus wurde nichts.