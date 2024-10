In der Hildesheimer Nordstadt kann man auf eine echte Zeitreise gehen. In der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses gibt es eine Museumswohnung, in der vieles aus den 1950er Jahren stammt. Alles in den drei Zimmern gehörte dem ehemaligen Bewohner, der vor zwei Jahren verstorben ist und dort fast 70 Jahre lang gewohnt hat. Die Museumswohnung ist freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.